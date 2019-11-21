У жителей «Салават Купере» появилась своя почта

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В казанском жилом комплексе «Салават Купере» заработало первое отделение «Почты России». Торжественную церемонию открытия посетил заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Радик Гисмятов.

«Мы были осведомлены, что здесь имеется серьезный запрос на получение этой услуги. Это не только почта, отделение позволяет выполнять несколько видов услуг. Очень долго мы выявляли потребности, чтобы географически было удобно. Посмотрев точки концентрации запросов, выбрали это помещение», – рассказал он.

Филиал почтовой сети разместился по адресу: ул. Зилантовская, д. 22/15, он получил индекс 420106. Здесь можно не только отправить или получить почту, но и воспользоваться банкоматом, купить продукты, бытовую химию или канцелярию. Работать в новом отделении будут пять человек: это почтальоны, операторы, руководитель и сотрудник «Почта Банка».

Отделение будет работать с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00 с перерывом с 13.00 до 14.00, а в субботу – с 9.00 до 17.00. Воскресенье будет выходным днем.

Решение об открытии филиала почтовой сети было принято по просьбам жителей. Раньше за почтой им приходилось ездить в поселок Залесный.

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