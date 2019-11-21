Татарстанцы могут выиграть 3 млн рублей, исполнив песню о войне

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Стартовала заявочная кампания на международный музыкальный конкурс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в котором могут принять участие и жители Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Конкурс проводит продюсерский центр «ШАР» в рамках реализации проекта «Мы помним». Проект реализуют Министерство обороны РФ и Министерство культуры РФ. Цель – сохранить память о подвиге русского народа в борьбе с фашизмом.



«Через новые песни мы хотим рассказать и показать историю Победы на языке, понятном для молодежи», – говорится в сообщении организаторов.





Принять участие в конкурсе могут авторы, авторы-исполнители, исполнители (солисты, дуэты, группы) из России и других стран мира не моложе 18 лет. Последний день приема заявок – 31 декабря. Участники могут исполнить композиции, посвященные Отечественной войне 1812 года, Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов или теме «Россия – Родина».



Эксперты определят победителей, занявших призовые места в каждой из номинаций. Победитель приза зрительских симпатий будет выбран путем смс-голосования и голосования на сайте конкурса.



Призовой фонд музыкального конкурса составляет 3 млн рублей. Гала-концерт состоится в Москве. Отборочный (визуальный) тур стартует 5 января в Уфе.



Получить подробную информацию и ознакомиться с условиями конкурса можно на сайтах: https://pcshar.ru и https://мыпомним.рф

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