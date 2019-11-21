Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp из-за проблем с безопасностью

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить со своих гаджетов мессенджер WhatsApp, поскольку это приложение имеет уязвимости, очень удобные для отслеживания сообщений, а также скачивания фото- и видеофайлов третьими лицами. Об этом предприниматель и программист написал в своем Telegram-канале, сообщает радио Sputnik.

По словам Дурова, WhatsApp не только не защищает сообщения пользователей, но и постоянно используется третьими лицами в качестве «троянского коня» для несанкционированного доступа к сообщениям и прикрепленным файлам в чужой переписке и закрытых чатах.

«Очень маловероятно, что кто-то может случайно допускать серьезные сбои в системе безопасности, такие удобные для слежки, на регулярной основе», ‒ подчеркнул Павел Дуров.

При этом он также допустил, что уязвимость может использоваться в качестве бэкдора, то есть дефекта кода, который намеренно создается и встраивается разработчиками софта для получения несанкционированного доступа к данным. По мнению Павла Дурова, создание подобного рода уязвимостей может предполагаться политикой компании Facebook, которая владеет мессенджером WhatsApp.

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