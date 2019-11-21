Театр кукол «Экият» представит татарский спектакль на фестивале в Туркменистане

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). С 19 по 23 ноября в столице Туркменистана – Ашхабаде – проходит III Международный фестиваль «Театральное искусство эпохи счастья», на котором свое творчество покажут и татарстанские кукольники. Об этом сообщает пресс-служба театра.



22 ноября на сцене Туркменского театра кукол казанские актеры татарской группы театра кукол «Экият» представят на суд жюри и зрителей спектакль на татарском языке «Кэжэ белэн Сарык» («Коза и Овца») по произведению Габдуллы Тукая.



В текущем году форум сценического искусства проводит Министерство культуры Туркменистана. Фестиваль объединил 14 театральных коллективов из 12 государств. Среди них – кукольники из Афганистана, Ирана, Италии, Казахстана, Пакистана, России, США, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины, Эстонии.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что русская группа театра кукол «Экият» представила музыкальную сказку «Сказка о царе Салтане» в инсценировке Льва Кожевникова в Ялте в рамках фестиваля «Крымская театральная осень».

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