Автоледи на иномарке получила травмы, решив проскочить перед легковушкой в Казани

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Полина Шевчук). Автоледи на «Форде» получила травмы, решив проскочить перед легковушкой в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария, участниками которой стали «Форд» и «Лада», произошла сегодня около семи утра напротив дома № 18 по улице Минская.

«По предварительным данным, девушка-водитель за рулем "Форда" при выезде со двора не убедилась в безопасности маневра, не предоставила преимущество проезда и совершила столкновение с автомобилем "Лада Приора"», – уточнили в ГИБДД.

В результате аварии автоледи получили различные травмы. На месте работают медики «скорой» и инспекторы ГИБДД.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.