Таможенники РТ задержали посылку, в которой вместо линз для фотоаппарата были патроны

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Полина Шевчук). На таможне в РТ задержали посылку, в которой вместо линз для фотоаппарата были патроны и оптический прицел. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

Сотрудники Казанского таможенного поста при проверке посылки из США, в которой по сопроводительным документам должны были находиться б/у линзы для фотоаппарата Nikon, обнаружили коробки с патронами и оптический прицел. Всего изъято 50 патронов производства Бразилии, 30 патронов из США и оптический прицел, сделанный в Австрии.

Проведенная экспертиза установила, что все содержимое посылки является боеприпасами.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о контрабанде.

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