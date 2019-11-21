Татарстан занял первое место в медиарейтинге по теме импортозамещения

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). По итогам октября 2019 года Татарстан занял первое место в рейтинге по медийной активности российских регионов в области импортозамещения, сообщает ТАСС со ссылкой на нацпремию в области импортозамещения «Приоритет».

Индекс популярности республики составил 1989. Среди событий, упоминаемых СМИ в данном контексте, — встреча руководств Татарстана и ПАО «Газпром» в Иннополисе, на которой стороны обсудили сотрудничество в рамках программы по импортозамещению для замены иностранных компрессоров LMF на отечественные. Кроме того, сообщалось, что в Казани планируется возвести биотехнологический центр по производству безвирусных садовых микрорастений — это позволит полностью решить проблему импортозамещения в посадочном материале.

В топ-3 также вошли Московская область (1701,1) и Краснодарский край (1445).

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