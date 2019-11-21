В России хотят обязать застройщиков сдавать жилье с отделкой и мебелью

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Застройщиков в России хотят обязать сдавать стандартное жилье с мебелью, сообщают «Известия».
В пресс-службе Минстроя страны отметили, что подобный вопрос обсуждается.
«Однозначного решения о необходимости комплектования стандартного жилья мебелью на сегодняшний день нет», — рассказали в министерстве.
По согласованию с федеральным ведомством проект изменений в правовые акты подготовит Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли.
В ассоциации считают, что в требования к стандартному жилью нужно включить обязательную отделку и оборудование сантехникой и мебелью. К слову, к стандартному классу в стране сейчас относятся более 62% новостроек.
Как отметили в Минпромторге, квартиры в новостройках с отделкой и мебелью в последние годы становятся все популярнее среди покупателей. Одним из преимуществ для граждан является то, что меблировка квартиры включается в ипотеку.
Член Совфеда РФ Татьяна Гигель отметила, что в случае реализации инициативы важно предоставить гражданам несколько вариантов отделки и мебели на выбор. Кроме того, стоит уделить особое внимание на вывод из «тени» компаний, которые занимаются ремонтом, что в свою очередь создаст дополнительные официальные рабочие места и налоговую базу.
Еще в сентябре 2018 года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о том, чтобы включить «наличие встроенной мебели из дерева, произведенной на территории ЕАЭС» в критерии стандартного жилья.