В России хотят обязать застройщиков сдавать жилье с отделкой и мебелью

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Застройщиков в России хотят обязать сдавать стандартное жилье с мебелью, сообщают «Известия».

В пресс-службе Минстроя страны отметили, что подобный вопрос обсуждается.

«Однозначного решения о необходимости комплектования стандартного жилья мебелью на сегодняшний день нет», — рассказали в министерстве.

По согласованию с федеральным ведомством проект изменений в правовые акты подготовит Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли.

В ассоциации считают, что в требования к стандартному жилью нужно включить обязательную отделку и оборудование сантехникой и мебелью. К слову, к стандартному классу в стране сейчас относятся более 62% новостроек.

Как отметили в Минпромторге, квартиры в новостройках с отделкой и мебелью в последние годы становятся все популярнее среди покупателей. Одним из преимуществ для граждан является то, что меблировка квартиры включается в ипотеку.

Член Совфеда РФ Татьяна Гигель отметила, что в случае реализации инициативы важно предоставить гражданам несколько вариантов отделки и мебели на выбор. Кроме того, стоит уделить особое внимание на вывод из «тени» компаний, которые занимаются ремонтом, что в свою очередь создаст дополнительные официальные рабочие места и налоговую базу.

Еще в сентябре 2018 года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о том, чтобы включить «наличие встроенной мебели из дерева, произведенной на территории ЕАЭС» в критерии стандартного жилья.

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