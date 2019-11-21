WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

21 ноября 2019, 07:14

Наука и образование

Жители России смогут пронаблюдать вспышку активности метеорного потока

Рекомендуем

Наука и образование

Жители России смогут пронаблюдать вспышку активности метеорного потока

По подсчетам небесное явление будет длиться около 30 минут и состоится во вторую половину ночи.

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). В ночь с четверга на пятницу ожидается всплеск активности метеорного потока Альфа-Моноцеротиды (созвездие Единорога), сообщает РИА Новости. 

Как отметил астроном Александр Якушечкин, обычно данный метеорный поток малоактивен, однако в 7.50 22 ноября возможно резкое повышение показателей. По его словам, вспышка будет продолжаться около 30 минут, но из-за большой неопределенности исходных данных лучше небесное явление наблюдать заблаговременно, во вторую половину ночи. 

Якушечкин пояснил, что предсказания вспышки основываются на исследованиях специалистов по метеорам Питера Дженискенса и Эско Лийтинена. 

Радиант потока находится на границе созвездий Единорога и Малого Пса, недалеко от яркой звезды Процион. Для наблюдателей в России больше повезет жителям западной части станы. Также попробовать рассмотреть явление могут жители Крыма и республик Северного Кавказа — чем южнее будут находиться наблюдатели, тем выше над горизонтом поднимется созвездие. 

Астроном считает, что даже в случае идеальных метеоусловий и полного отсутствия засветки неба жители планеты могли бы увидеть около 250 метеоров в час, в реальности можно будет наблюдать до двух метеоров в минуту, что также считается хорошей активностью.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Нижнекамск присоединится к серии всероссийских интеллектуальных игр
Новости дня
08:24
В России хотят обязать застройщиков сдавать жилье с отделкой и мебелью
08:00
Песошин: Налоговые органы выступают надежной опорой власти

Премьер-министр РТ Алексей Песошин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником.

08:00
Мэрия Казани выявила, что газетные киоски торгуют шаурмой вместо печатной продукции

Муниципальный земельный контроль проведен «по обращениям граждан».

07:54
Минниханов посетит сессию Корпорации МСП, где презентуют новые возможности для бизнеса

Бизнесменам Татарстана расскажут, как пользоваться «Зеркальным реестром проверок», созданным в России по поручению Владимира Путина.

07:27
Национальный музей РТ устроит для мам и детей праздник ко Дню матери

В этот день в конференц-зале состоится музыкальный концерт «Спасибо, родная, за то, что ты есть».

07:14
Жители России смогут пронаблюдать вспышку активности метеорного потока
06:44
Российские поезда и самолеты хотят обеспечить высокоскоростным интернетом
06:16
Москвичи предложили свои идеи по реконструкции детского лагеря в Нижнекамске

Лучшие идеи соберут в единую концепцию и передадут на рассмотрение городским властям.

05:26
Бугульминская «Сокольская курчаночка» победила в международном конкурсе «Этномириада»

Выступление бугульминцев получило высокую оценку жюри: коллектив признан лауреатом I степени в номинации «Национальное вокальное исполнение».

04:30
Воспитатели пестречинского приюта выиграли грант на строительство футбольного поля

Дети и подростки, которые живут в районном приюте «Шатлык», давно мечтали о собственной футбольной площадке.

03:27
Нижнекамск присоединится к серии всероссийских интеллектуальных игр

Вопросы игры потребуют не только знаний, но и умения мыслить логически, а также наличие хорошей интуиции.

02:27
Школьники в Высокогорском районе предложили свои идеи по улучшению жизни

Высокогорский район принял Форум юных граждан.

01:22
В Мамадышском районе учеников обучат цифровым и технологическим навыкам и компетенциям

«Точка роста» – это новая программа цифровизации, призванная развивать у детей цифровые, технологические и гуманитарные навыки и компетенции.

00:36
Обманутым дольщикам Челнов предложили готовые квартиры вместо недостроенных

Перед администрацией города стоит задача обеспечить квартирами 224 семьи, доверивших деньги недобросовестным застройщикам.

00:20
Защитник УНИКСа о поражении от «Нантера»: Нам чуть-чуть не хватило

Евгений Колесников прокомментировал домашнее поражение в Кубке Европы.

00:10
Главный тренер «Нантера» о победе над УНИКСом: Мы сделали большое дело

Паскаль Донадье прокомментировал прошедший в Казани матч.

00:10
Клинические психологи и гинекологи проведут для пар Бугульмы свадебный инструктаж

ЗАГС Бугульмы приглашает в Школу молодой семьи, на которой расскажет о формуле семейного счастья.

20.11 23:58
Прифтис о поражении от «Нантера»: Мы плохо играли, поэтому не заслужили победу

Главный тренер УНИКСа прокомментировал прошедший домашний матч.

20.11 23:52
В Челнах текущая очередь по программе социальной ипотеки будет закрыта в 2020 году

Всего в 63-м комплексе при кураторстве ГЖФ РТ будет построено 17 домов на 3779 квартир.

20.11 23:48
В Нижнекамске семейный фестиваль посвятили Году театра

На фестивале организовали мастер-классы и тренинги, во время которых каждый смог раскрыть в себе таланты, в том числе по актерскому мастерству.

20.11 23:38
За неделю число безработных в РТ сократилось до более чем 10,5 тыс. человек

Работодатели республики предлагают 43279 вакансий.

20.11 23:12
На Форуме юных граждан в Лаишево школьники предложили создать пожарные дружины

Поделившись на несколько групп, школьники составляли проекты по девяти основным направлениям деятельности.

20.11 23:02
Крупнейший аграрный вуз страны возглавил академик РАН
20.11 22:45
Мензелинский татарский драмтеатр с успехом представил заинцам спектакль «Кыз урлау»

Талантливая труппа из Мензелинска сорвала овации заинцев.

20.11 22:38
Волейболисты «Зенита-Казани» не посещают тренажёрный зал из-за календаря Суперлиги

С усталостью наставник команды связывает и показываемые результаты.

События