Жители России смогут пронаблюдать вспышку активности метеорного потока

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). В ночь с четверга на пятницу ожидается всплеск активности метеорного потока Альфа-Моноцеротиды (созвездие Единорога), сообщает РИА Новости.

Как отметил астроном Александр Якушечкин, обычно данный метеорный поток малоактивен, однако в 7.50 22 ноября возможно резкое повышение показателей. По его словам, вспышка будет продолжаться около 30 минут, но из-за большой неопределенности исходных данных лучше небесное явление наблюдать заблаговременно, во вторую половину ночи.

Якушечкин пояснил, что предсказания вспышки основываются на исследованиях специалистов по метеорам Питера Дженискенса и Эско Лийтинена.

Радиант потока находится на границе созвездий Единорога и Малого Пса, недалеко от яркой звезды Процион. Для наблюдателей в России больше повезет жителям западной части станы. Также попробовать рассмотреть явление могут жители Крыма и республик Северного Кавказа — чем южнее будут находиться наблюдатели, тем выше над горизонтом поднимется созвездие.

Астроном считает, что даже в случае идеальных метеоусловий и полного отсутствия засветки неба жители планеты могли бы увидеть около 250 метеоров в час, в реальности можно будет наблюдать до двух метеоров в минуту, что также считается хорошей активностью.

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