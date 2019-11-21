Российские поезда и самолеты хотят обеспечить высокоскоростным интернетом

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом, пишут «Известия» со ссылкой на НТИ.

Первый экспериментальный участок планируют внедрить к 2022 году. На начальном этапе специалисты создадут сегмент из десяти ретрансляторов, радиус действия каждого 150 км, на самом транспорте будут расположены приемо-передающие устройства. Благодаря декодирующему устройству пассажиры смогут подключиться к интернету через привычный интерфейс связи, рассказывают разработчики.

Новой беспроводной системой хотят обеспечить наземный и воздушный транспорт, движущийся на высокой скорости, — автомобили, самолеты и поезда.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.