WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

21 ноября 2019, 06:44

Hi-Tech

Российские поезда и самолеты хотят обеспечить высокоскоростным интернетом

Рекомендуем

Hi-Tech

Российские поезда и самолеты хотят обеспечить высокоскоростным интернетом

Экспериментальный участок беспроводной системы связи хотят внедрить к 2022 году.

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом, пишут «Известия» со ссылкой на НТИ.

Первый экспериментальный участок планируют внедрить к 2022 году. На начальном этапе специалисты создадут сегмент из десяти ретрансляторов, радиус действия каждого 150 км, на самом транспорте будут расположены приемо-передающие устройства. Благодаря декодирующему устройству пассажиры смогут подключиться к интернету через привычный интерфейс связи, рассказывают разработчики. 

Новой беспроводной системой хотят обеспечить наземный и воздушный транспорт, движущийся на высокой скорости, — автомобили, самолеты и поезда.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Талия Минуллина заявила о желании пригласить Марка Цукерберга в Иннополис

Новости дня
06:44
Российские поезда и самолеты хотят обеспечить высокоскоростным интернетом
06:16
Москвичи предложили свои идеи по реконструкции детского лагеря в Нижнекамске

Лучшие идеи соберут в единую концепцию и передадут на рассмотрение городским властям.

05:26
Бугульминская «Сокольская курчаночка» победила в международном конкурсе «Этномириада»

Выступление бугульминцев получило высокую оценку жюри: коллектив признан лауреатом I степени в номинации «Национальное вокальное исполнение».

04:30
Воспитатели пестречинского приюта выиграли грант на строительство футбольного поля

Дети и подростки, которые живут в районном приюте «Шатлык», давно мечтали о собственной футбольной площадке.

03:27
Нижнекамск присоединится к серии всероссийских интеллектуальных игр

Вопросы игры потребуют не только знаний, но и умения мыслить логически, а также наличие хорошей интуиции.

02:27
Школьники в Высокогорском районе предложили свои идеи по улучшению жизни

Высокогорский район принял Форум юных граждан.

01:22
В Мамадышском районе учеников обучат цифровым и технологическим навыкам и компетенциям

«Точка роста» – это новая программа цифровизации, призванная развивать у детей цифровые, технологические и гуманитарные навыки и компетенции.

00:36
Обманутым дольщикам Челнов предложили готовые квартиры вместо недостроенных

Перед администрацией города стоит задача обеспечить квартирами 224 семьи, доверивших деньги недобросовестным застройщикам.

00:20
Защитник УНИКСа о поражении от «Нантера»: Нам чуть-чуть не хватило

Евгений Колесников прокомментировал домашнее поражение в Кубке Европы.

00:10
Главный тренер «Нантера» о победе над УНИКСом: Мы сделали большое дело

Паскаль Донадье прокомментировал прошедший в Казани матч.

00:10
Клинические психологи и гинекологи проведут для пар Бугульмы свадебный инструктаж

ЗАГС Бугульмы приглашает в Школу молодой семьи, на которой расскажет о формуле семейного счастья.

20.11 23:58
Прифтис о поражении от «Нантера»: Мы плохо играли, поэтому не заслужили победу

Главный тренер УНИКСа прокомментировал прошедший домашний матч.

20.11 23:52
В Челнах текущая очередь по программе социальной ипотеки будет закрыта в 2020 году

Всего в 63-м комплексе при кураторстве ГЖФ РТ будет построено 17 домов на 3779 квартир.

20.11 23:48
В Нижнекамске семейный фестиваль посвятили Году театра

На фестивале организовали мастер-классы и тренинги, во время которых каждый смог раскрыть в себе таланты, в том числе по актерскому мастерству.

20.11 23:38
За неделю число безработных в РТ сократилось до более чем 10,5 тыс. человек

Работодатели республики предлагают 43279 вакансий.

20.11 23:12
На Форуме юных граждан в Лаишево школьники предложили создать пожарные дружины

Поделившись на несколько групп, школьники составляли проекты по девяти основным направлениям деятельности.

20.11 23:02
Крупнейший аграрный вуз страны возглавил академик РАН
20.11 22:45
Мензелинский татарский драмтеатр с успехом представил заинцам спектакль «Кыз урлау»

Талантливая труппа из Мензелинска сорвала овации заинцев.

20.11 22:38
Волейболисты «Зенита-Казани» не посещают тренажёрный зал из-за календаря Суперлиги

С усталостью наставник команды связывает и показываемые результаты.

20.11 22:28
За неделю в пяти моногородах РТ сократилось число безработных

За неделю ситуация на рынке труда не изменилась в Менделеевске и Камских Полянах.

20.11 22:16
Тренер «Зенита-Казани»: Победили за счет характера и воли ребят

Алексей Вербов рассказал, что переживал за результат из-за графика волейболистов.

20.11 22:14
Минэкономразвития РФ принимает предложения в нацпроект по поддержке МСП до 1 декабря

Лучшие из поступивших инициатив попадут в национальный проект и будут реализованы.

20.11 22:02
Максим Михайлов: Рад, что «Зениту» удалось остановить лидера чемпионата

Волейболист казанского клуба рассказал о перестройке в команде.

20.11 21:54
В КФУ завершается программа повышения квалификации по переводу на татарский язык

По результатам прохождения итоговой аттестации участникам курса будут вручаться удостоверения о повышении квалификации.

20.11 21:50
Капитан «Зенита-Казани»: Сегодня в матче против «Динамо» не хватило концентрации

Александр Бутько посетовал на календарь команды.

События