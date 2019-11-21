Защитник УНИКСа о поражении от «Нантера»: Нам чуть-чуть не хватило

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Защитник казанского УНИКСа Евгений Колесников прокомментировал домашнее поражение в Кубке Европы от французского «Нантера-92» (72:79), отметив рациональное нападение гостей.

«Просто гости попали свои броски, в том числе и на последних секундах владения. Через наши руки. Это и стало решающим моментом. А мы перестали забивать, даже свои мячи. Подбор мы проиграли только в первой половине, потом более или менее справлялись, но все равно в итоге нам чуть не хватило подборов», — сказал после матча Колесников.

Не стал отрицать казанец и переход фортуны на сторону французов: «Сыграла свою роль и какая-то доля везения. 20 секунд при атаках “Нантера” мы хорошо защищались, но на последних секундах они успешно завершали свои атаки. Гости же, почувствовав уверенность, еще и трехочковые забивали именно после подбора. Чуть-чуть нам не хватило. И не могу сказать, что на нашей игре сказываются сложные выезды — так бывает каждый сезон. Но вне зависимости от результата мы настраиваемся на каждый матч».

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