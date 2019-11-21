Главный тренер «Нантера» о победе над УНИКСом: Мы сделали большое дело

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер французского «Нантера-92» Паскаль Донадье прокомментировал победу в Казани над УНИКСом (79:72) в Кубке Европы, посчитав главным успешную защиту против лидеров хозяев Смита и Макколлума.

«Мы сделали большое дело, обыграв лучшую команду нашей группы. После нескольких поражений у нас не было пути назад. Мы сегодня здорово сыграли в защите, допустив всего 7 потерь против 17 у хозяев. И сделали 17 результативных передач», — отметил Донадье.

Возвращаясь к причинам успеха, наставник французов сделал акцент на защите: «Ключевыми моментами нашей победы были защита против Эрика Макколлума и помехи трехочковым броскам Джамара Смита. Мы это сделали».

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