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Татар-информ

21 ноября 2019, 00:36

Экономика и финансы

Обманутым дольщикам Челнов предложили готовые квартиры вместо недостроенных

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Экономика и финансы

Обманутым дольщикам Челнов предложили готовые квартиры вместо недостроенных

Перед администрацией города стоит задача обеспечить квартирами 224 семьи, доверивших деньги недобросовестным застройщикам.

(Набережные Челны, 21 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Обманутые дольщики, имеющие отношение к дому 65/03, получат готовые квартиры в обмен недостроенных в 2020 году, сообщил гендиректор ГК «Домкор» Мунир Гайнуллов журналистам.

Первая очередь дома 65/03 была введена в эксплуатацию еще в декабре 2018 года. Там получили квартиры 93 семьи. Обманутым дольщикам, которые надеялись получить жилье после завершения второй и третьей очередей дома, руководство ГК «Домкор» предложило не достраивать эти части здания, поскольку это экономически стало невыгодным из-за износа незавершенки. Компания высказала идею выдать дольщикам квартиры из своего резервного фонда, а взамен получить от города земли для возведения других своих объектов. Схема всех устроила.

Однако обманутые дольщики, которые планировали получить квартиры в 65/03, так и не услышали сроков ее реализации. Сегодня Мунир Гайнуллов озвучил их.

По его словам, новоселье состоится в следующем году. «Мы больше года держим квартиры для обманутых дольщиков. Но не можем выдать им ключи из-за того, что затягивается процедура оформления документации. Она идет медленно из-за того, что такую схему решения проблемы раньше никто не применял. Здесь мы первопроходцы. Но уж если нам удастся ее реализовать, то этот опыт, думается, будет весьма полезен и для других застройщиков», — сообщил Гайнуллов.

Сегодня перед администрацией города стоит задача обеспечить квартирами 224 семьи, в 2015 году в списках обманутых дольщиков значилось 939 человек.

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