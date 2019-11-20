Мэрия Казани выявила, что газетные киоски торгуют шаурмой вместо печатной продукции

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Оксана Романова). По Казани распространилась сеть торговых точек, в которых под одной крышей соседствуют киоски по продаже газет, журналов и другой печатной продукции и шаурмы на углях. Павильоны, построенные явно по единому проекту, снабжены однотипными вывесками товаров того и другого вида, но по факту могут быть исключительно точкой приготовления и продажи фаст-фуда.

Так, на одной из остановок города в таком павильоне лишь формально одна из стеклянных стен увешана печатной продукцией рядом с расположенным «Уголком покупателя». Купить прессу здесь не получится, так как в действительности весь киоск — это ларек, где готовится и продается шаурма. В некоторых подобных точках восточный фаст-фуд и газетно-журнальная продукция честно делят «жилплощадь» между собой.

В ответ на редакционный запрос о соответствии такого соседства или и вовсе подлога санитарным и пожарным нормам в исполкоме сообщили, что в столице РТ 112 участков по 6 кв. метров были предоставлены в аренду ЗАО «Горпечать» на 49 лет еще в ноябре 2002 года. Соответствующее постановление подписал глава администрации города того времени. В исполкоме заверили, что изначально участки передавались в аренду исключительно для размещения киосков по распространению периодической печати.

«Согласно выписке из ЕГРН права аренды перешли к ООО “Лига”. При проведении муниципального земельного контроля установлено, что ООО “Лига” самовольно заняло часть земельных участков под установку торговых павильонов. При этом площади торговых объектов превышают площади земельных участков, предоставленных по договорам аренды. Помимо всего, объекты установлены со смещением от границ отвода, [в них] ведется деятельность, не предусмотренная договорными отношениями (нецелевое использование)», — сообщила пресс-служба мэрии.

При этом в исполкоме затруднились уточнить, все ли 112 участков перешли от «Горпечати» к «Лиге» и в скольких из них все-таки реализуется именно печатно-полиграфическая продукция, а не что-либо иное. Но уточнили, что «муниципальный контроль выполняется по заявкам, если поступают обращения», однако охватить все точки «людей не хватает».

«По признакам нарушения земельного законодательства материалы обследования направлены в Управление Росреестра по РТ городу Казани для принятия в отношении ООО “Лига” мер административного воздействия. По части материалов уже вынесено определение о привлечении к административной ответственности. Прорабатывается вопрос о расторжении договоров аренды земельных участков, в отношении которых выявлены факты нарушения», — резюмировали в пресс-службе мэрии, отдельно подчеркнув, что соблюдение пожарных и санитарных норм в павильонах относится к компетенции Роспотребнадзора.

До 2003 года, отметим, газетные киоски Казани были в распоряжении муниципалитета, составляя МУП «“Горпечать” города Казани». Затем сеть была приватизирована, а в 2017 году объявлена банкротом. Как стало известно «Татар-информ», соседство с популярной шаурмой — осознанный шаг наследников, оставшихся после юридического преобразования «Горпечати», ради выживания городской сети киосков с газетами и журналами.

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