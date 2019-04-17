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Татар-информ

21 ноября 2019, 07:54

Официальная хроника

Минниханов посетит сессию Корпорации МСП, где презентуют новые возможности для бизнеса

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Официальная хроника

Минниханов посетит сессию Корпорации МСП, где презентуют новые возможности для бизнеса

Фото: Владимир Васильев

Бизнесменам Татарстана расскажут, как пользоваться «Зеркальным реестром проверок», созданным в России по поручению Владимира Путина.

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетит стратегическую сессию Корпорации МСП, которая пройдет на территории выставочного комплекса «Казань Экспо» с участием руководителя корпорации Александра Бравермана. В числе прочего участники сессии планируют обсудить меры государственной поддержки малых и средних компаний. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе руководителя республики.

«Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов планирует участие в стратегической сессии Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства», – отметили в пресс-службе.

В рамках стратегической сессии состоится презентация сервисов портала Бизнес-навигатора МСП который входит в платформу «Россия — страна возможностей», созданную при поддержке Президента РФ Владимира Путина.

Как уточнили в пресс-службе Минэкономики РТ, представители бизнес-сообщества РТ смогут ознакомиться с новым механизмом обратной связи для субъектов МСП о проведенных проверках и нарушениях, допущенных при их проведении. Так называемый «Зеркальный реестр проверок» был создан на портале Бизнес-навигатора МСП в рамках исполнения поручения Президента РФ по итогам форума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», который прошел в октябре 2018 года.

Также во время стратегической сессии планируется презентация новых инвестиционных проектов в Татарстане, круглые столы по теме государственных инструментов поддержки бизнеса, по вопросам развития сельхозкооперации и реализации мер лизинговой поддержки малого и среднего предпринимательства.

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