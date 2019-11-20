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Татар-информ

21 ноября 2019, 02:27

Наука и образование

Школьники в Высокогорском районе предложили свои идеи по улучшению жизни

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Наука и образование

Школьники в Высокогорском районе предложили свои идеи по улучшению жизни

Фото: Высокогорские вести

Высокогорский район принял Форум юных граждан.

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Форум юных граждан состоялся на днях в Высокогорской средней общеобразовательной школе № 2. Мероприятие состоялось при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан и Совета детских организаций. Также в рамках форума прошло пленарное заседание, на котором была вручена Резолюция. Об этом пишут «Высокогорские вести».

Участие в форуме приняли активисты со всего района. От каждой школы – своя делегация. В их числе и Бирюлинская средняя общеобразовательная школа. Среди школьников не просто активисты, а члены всевозможных детских организаций и движений. К примеру, юнармейцы, юные инспектора движения или члены Российского движения школьников.

Высокогорский район стал пятым по счету районом, в котором побывал форум юных граждан. График у ребят из оргкомитета был расписан буквально поминутно, каждый день вплоть до субботы – один или два муниципальных образования. Их цель – до конца декабря посетить все 45 районов республики. К примеру, сразу после визита в Высокогорский район они направились в Рыбно-Слободский и Алексеевский.

Мероприятие для ребят очень важно тем, что не каждый из них может приехать на республиканский форум, а на муниципальном уровне у них есть возможность пообщаться с местной властью.

Например, полтора года назад в одном из районов республики дети подняли такой вопрос, как отсутствие катка, где бы они могли заниматься различными видами спорта на льду и просто проводить время с друзьями. Эта идея дошла до руководства и в скором времени у них появился свой Ледовый дворец.

«Дети чувствуют то, что их идеи, мысли, проекты могут оказать влияние на жизнь целого района», – поделился президент клуба «Сэлэт» Тимерхан Шайхутдинов.

После открытия все ребята поделились на четыре команды. За определенное время школьники предложили свои идеи по улучшению жизни района в девяти направлениях. Среди них – культура, здоровый образ жизни, первые шаги в предпринимательстве, СМИ, образование и еще множество других секций. Все задумки ребят вошли в Резолюцию форума, которая по единогласному решению участников была принята на пленарном заседании.

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