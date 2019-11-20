WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

21 ноября 2019, 07:27

Культура

Национальный музей РТ устроит для мам и детей праздник ко Дню матери

Рекомендуем

Культура

Национальный музей РТ устроит для мам и детей праздник ко Дню матери

Фото: Национальный музей РТ

В этот день в конференц-зале состоится музыкальный концерт «Спасибо, родная, за то, что ты есть».

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). 24 ноября в Национальном музее РТ состоится мероприятие, посвященное Дню матери, – «Я гимны матери пою». В этот день в залах музея для мам с детьми проведут увлекательное занятие «Мой дом – моя крепость». Об этом сообщает пресс-служба Нацмузея РТ.

В конференц-зале состоится музыкальный концерт «Спасибо, родная, за то, что ты есть». В течение дня всех гостей ждет детская интерактивная площадка «Татарстан – наш общий дом», где можно поучаствовать в мастер-классах «Кукла-лоскутница» и «Мир яркими красками».

Также в течение дня будут работать обзорная и тематические экскурсии, а также сувенирный магазин.

В 1998 году указом Президента РФ в стране был установлен новый праздник – День матери, который с тех пор отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. Цель праздника – поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, подчеркнуть особое значение матери в жизни каждого человека.

Мероприятия в Нацмузее РТ начнутся в десять утра.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Бугульминская «Сокольская курчаночка» победила в международном конкурсе «Этномириада»
Новости дня
08:24
В России хотят обязать застройщиков сдавать жилье с отделкой и мебелью
08:00
Песошин: Налоговые органы выступают надежной опорой власти

Премьер-министр РТ Алексей Песошин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником.

08:00
Мэрия Казани выявила, что газетные киоски торгуют шаурмой вместо печатной продукции

Муниципальный земельный контроль проведен «по обращениям граждан».

07:54
Минниханов посетит сессию Корпорации МСП, где презентуют новые возможности для бизнеса

Бизнесменам Татарстана расскажут, как пользоваться «Зеркальным реестром проверок», созданным в России по поручению Владимира Путина.

07:27
Национальный музей РТ устроит для мам и детей праздник ко Дню матери

В этот день в конференц-зале состоится музыкальный концерт «Спасибо, родная, за то, что ты есть».

07:14
Жители России смогут пронаблюдать вспышку активности метеорного потока
06:44
Российские поезда и самолеты хотят обеспечить высокоскоростным интернетом
06:16
Москвичи предложили свои идеи по реконструкции детского лагеря в Нижнекамске

Лучшие идеи соберут в единую концепцию и передадут на рассмотрение городским властям.

05:26
Бугульминская «Сокольская курчаночка» победила в международном конкурсе «Этномириада»

Выступление бугульминцев получило высокую оценку жюри: коллектив признан лауреатом I степени в номинации «Национальное вокальное исполнение».

04:30
Воспитатели пестречинского приюта выиграли грант на строительство футбольного поля

Дети и подростки, которые живут в районном приюте «Шатлык», давно мечтали о собственной футбольной площадке.

03:27
Нижнекамск присоединится к серии всероссийских интеллектуальных игр

Вопросы игры потребуют не только знаний, но и умения мыслить логически, а также наличие хорошей интуиции.

02:27
Школьники в Высокогорском районе предложили свои идеи по улучшению жизни

Высокогорский район принял Форум юных граждан.

01:22
В Мамадышском районе учеников обучат цифровым и технологическим навыкам и компетенциям

«Точка роста» – это новая программа цифровизации, призванная развивать у детей цифровые, технологические и гуманитарные навыки и компетенции.

00:36
Обманутым дольщикам Челнов предложили готовые квартиры вместо недостроенных

Перед администрацией города стоит задача обеспечить квартирами 224 семьи, доверивших деньги недобросовестным застройщикам.

00:20
Защитник УНИКСа о поражении от «Нантера»: Нам чуть-чуть не хватило

Евгений Колесников прокомментировал домашнее поражение в Кубке Европы.

00:10
Главный тренер «Нантера» о победе над УНИКСом: Мы сделали большое дело

Паскаль Донадье прокомментировал прошедший в Казани матч.

00:10
Клинические психологи и гинекологи проведут для пар Бугульмы свадебный инструктаж

ЗАГС Бугульмы приглашает в Школу молодой семьи, на которой расскажет о формуле семейного счастья.

20.11 23:58
Прифтис о поражении от «Нантера»: Мы плохо играли, поэтому не заслужили победу

Главный тренер УНИКСа прокомментировал прошедший домашний матч.

20.11 23:52
В Челнах текущая очередь по программе социальной ипотеки будет закрыта в 2020 году

Всего в 63-м комплексе при кураторстве ГЖФ РТ будет построено 17 домов на 3779 квартир.

20.11 23:48
В Нижнекамске семейный фестиваль посвятили Году театра

На фестивале организовали мастер-классы и тренинги, во время которых каждый смог раскрыть в себе таланты, в том числе по актерскому мастерству.

20.11 23:38
За неделю число безработных в РТ сократилось до более чем 10,5 тыс. человек

Работодатели республики предлагают 43279 вакансий.

20.11 23:12
На Форуме юных граждан в Лаишево школьники предложили создать пожарные дружины

Поделившись на несколько групп, школьники составляли проекты по девяти основным направлениям деятельности.

20.11 23:02
Крупнейший аграрный вуз страны возглавил академик РАН
20.11 22:45
Мензелинский татарский драмтеатр с успехом представил заинцам спектакль «Кыз урлау»

Талантливая труппа из Мензелинска сорвала овации заинцев.

20.11 22:38
Волейболисты «Зенита-Казани» не посещают тренажёрный зал из-за календаря Суперлиги

С усталостью наставник команды связывает и показываемые результаты.

События