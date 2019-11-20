Национальный музей РТ устроит для мам и детей праздник ко Дню матери

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). 24 ноября в Национальном музее РТ состоится мероприятие, посвященное Дню матери, – «Я гимны матери пою». В этот день в залах музея для мам с детьми проведут увлекательное занятие «Мой дом – моя крепость». Об этом сообщает пресс-служба Нацмузея РТ.



В конференц-зале состоится музыкальный концерт «Спасибо, родная, за то, что ты есть». В течение дня всех гостей ждет детская интерактивная площадка «Татарстан – наш общий дом», где можно поучаствовать в мастер-классах «Кукла-лоскутница» и «Мир яркими красками».

Также в течение дня будут работать обзорная и тематические экскурсии, а также сувенирный магазин.



В 1998 году указом Президента РФ в стране был установлен новый праздник – День матери, который с тех пор отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. Цель праздника – поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, подчеркнуть особое значение матери в жизни каждого человека.

Мероприятия в Нацмузее РТ начнутся в десять утра.

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