Песошин: Налоговые органы выступают надежной опорой власти

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Налоги — одно из основных условий существования государства, развития общества на пути к экономическому и социальному процветанию, заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин в своем поздравлении с Днем работника налоговых органов.

«Налоговые органы выступают надежной опорой власти, гарантом экономической безопасности, представляют собой мощную, территориально разветвленную структуру, применяющую самые современные формы и методы работы, решают сложные государственные задачи», — подчеркнул Песошин.

Сгодня можно с уверенностью сказать, что в налоговых органах Российской Федерации работают ответственные, высокопрофессиональные и преданные своему делу специалисты, отметил глава татарстанского Правительства.

По его словам, компетентность и профессионализм сотрудников налоговых органов позволяют квалифицированно воплощать в жизнь налоговую политику государства.

«От вашего внимания, настойчивости и непримиримости к нарушениям зависят наполнение государственного бюджета, предпринимательская активность, инвестиционный климат и стабильность экономики нашей страны! Желаю вам самого крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех делах, новых успехов в укреплении налоговой системы!» — заключил Премьер-министр РТ, обращаясь к сотрудникам налоговых органов России.

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