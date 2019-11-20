Радио «Energy-Казань» приглашает слушателей поучаствовать в турнире по боулингу

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Радио «Energy-Казань» представляет новую игру и приглашает своих слушателей стать участниками турнира по боулингу, который состоится 27 ноября.

«Если о твоей меткости ходят легенды! Если ты с закрытыми глазами выбиваешь strike и просто обожаешь играть в боулинг! То тогда участвуй в новой акции от Радио „Energy-Казань“ ENERGY STRIKE и сразись за звание лучшего игрока в боулинг!» — приглашают организаторы.

Тем, кто хочет стать участниками турнира, предлагается с 18 по 26 ноября внимательно слушать Радио «Energy-Казань» и выполнять задания ведущего.

Кроме того, с 21 по 26 ноября на странице во «ВКонтакте» «Радио Energy-Казань» (https://vk.com/energykazan) каждый желающий может написать в комментариях к закрепленному посту, почему именно он должен стать участником битвы за звание короля дорожки.

Победители будут определены 26 ноября.

18+

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