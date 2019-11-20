Бугульминская «Сокольская курчаночка» победила в международном конкурсе «Этномириада»

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Народный вокальный ансамбль «Сокольская курчаночка» Сокольского сельского дома культуры успешно представил Бугульминский район на международном конкурсе-фестивале традиционной художественной культуры «Этномириада». Об этом пишет «Бугульминская газета».
Цель международного конкурса, который состоялся на базе Казанского государственного института культуры, – сохранить и развить традиционную художественную культуру.
Руководителем бугульминского ансамбля является Любовь Большакова.
Выступление бугульминцев получило высокую оценку жюри: коллектив признан лауреатом I степени в номинации «Национальное вокальное исполнение».