На обучение в Школе будущего депутата заявились нижнекамцы от 18 до 59 лет

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Первое занятие Школы будущего депутата состоится в Нижнекамске уже 1 декабря. Заявки принимаются до конца ноября. На сегодняшний день принято 20 студентов в возрасте от 18 до 59 лет. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Обучение будет проводиться на бесплатной основе. Новый проект позволит набрать пул потенциальных народных избранников муниципального уровня к 2020 году, когда состоятся выборы в городской и районный советы.



Будущие парламентарии посетят мастер-классы и семинары, познакомятся с принципами формирования бюджета, управленческими методиками, спецификой деятельности. При победе на выборах знания помогут быстрее включиться в работу.



Первое занятие начнется в 11.00 в Общественной приемной на Студенческой, 9. Заявку можно оставить здесь.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.