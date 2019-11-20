В Мамадышском районе учеников обучат цифровым и технологическим навыкам и компетенциям

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). В двух средних школах – Красногорской и Зверосовхозской – Мамадышского района появились «Точки роста». Это новая программа цифровизации, призванная развивать у детей цифровые, технологические и гуманитарные навыки и компетенции. Об этом пишет газета «Нократ».



Одна из целей программы — обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования и сделать так, чтобы Россия вошла в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.





Чтобы достичь этой цели, согласно указу российского президента Владимира Путина, необходимо повысить мотивацию у детей к учебе и внедрить новые методы обучения, образовательные технологии, создать современную цифровую образовательную среду.





В Зверосовхозской открытие центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» состоялось при участии замруководителя исполкома по социальным вопросам Мусы Хузязянова, начальника Отдела образования района Ильдуса Габдрахманова и главы сельского поселения Анатолия Ильина.



В центр «Точка роста» входят кабинеты «Технологии», «Информатики», «ОБЖ» и проектная площадка для трех зон – шахматной, медиа и коворкинга (совместной деятельности).

Рабочие уже завезли оборудование – например, для предмета «ОБЖ» привезли тренажеры-манекены и коврики для проведения сердечно-легочной реанимации, наборы-имитаторы ранений и поражений, проволочные шины для рук и ног, аптечки. Благодаря наглядному пособию дети учатся оказывать медпомощь.





В кабинете «Технологии» у мальчиков располагаются различные аппараты и инструменты: дрель-шуруповерт, наборы сверл по металлу, кирпичу и дереву, граверы, цифровые циркули, лобзики, канцелярские ножи, наборы пил – это все пригодится для развития технологических навыков.



Для занятия робототехникой в школы доставили конструкторы Lego. Для «Информатики» ожидается поступление нового компьютерного оборудования. Также в центр завезли квадракоптеры, шлемы виртуальной реальности и 3D-принтеры.



Что касается гуманитарных предметов, то их развитие будет происходить как раз на трех дополнительных площадках. Для шахматной уже все готово, стоят столы, имеются наборы шахмат, часы. Для медиазоны в ближайшее время привезут фотоаппараты и видеокамеру. Чтобы обеспечить совместную работу (коворкинг), в центрах уже стоят столы, стулья и пуфы.





В роли преподавателей выступят педагоги «Технологии», «Информатики» и «ОБЖ», они уже прошли дистанционное обучение, повысили квалификацию и получили соответствующие сертификаты.

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