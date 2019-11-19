Нижнекамск присоединится к серии всероссийских интеллектуальных игр

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). 21 ноября в нижнекамском молодежном центре «Ковер» состоится всероссийская интеллектуальная игра «РИСК» на тему «Великие произведения России». Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



«РИСК: разум, интуиция, скорость, команда» является интеллектуально-развлекательным командным соревнованием, включающим вопросы, связанные с историей России. Участники должны будут найти ответы на вопросы, связанные с современными достижениями страны.

«Вопросы игры потребуют не только знаний, но и умения мыслить логически, а также наличие хорошей интуиции», – отмечают организаторы.



Участники игры в Нижнекамске ответят на вопросы по литературе, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, балету, кинематографу, мультипликации, декоративно-прикладному творчеству России.

Для регистрации требуется собрать команду и написать организатору по ссылке. Начало игры запланировано на четыре часа вечера.

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