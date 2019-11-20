Прифтис о поражении от «Нантера»: Мы плохо играли, поэтому не заслужили победу

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал домашнее поражение от французского «Нантера-92» (72:77) в Кубке Европы, посчитав, что хозяева проиграли матч еще во второй четверти.

«Мы плохо играли и поэтому не заслужили победу. В первую очередь поздравляю “Нантер”. Когда играешь, то в каждом моменте надо показывать, что ты заслуживаешь победу. За исключением первой четверти, где мы держались на хорошем уровне, мы этого не показывали. У нас были проблемы во всём, что касается борьбы. Во второй четверти мы позволили сопернику сделать 11 подборов в нападении и дали им уверенность. Вот тогда мы и проиграли матч», — резюмировал Прифтис.

Говоря о причинах поражения, Прифтис не стал искать оправданий: «Всегда очень важно, с какими мыслями ты выходишь на игру. Причин неудачи много — это и усталость, и травмированные игроки, новый игрок, отработавший с нами всего 4-5 тренировок. Но это все не оправдывает наше поражение».

Оценивая игру своего земляка Вангелиса Манцариса, наставник УНИКСа признал, что ожидал большего: «Это не тот уровень, который от него ждут. Прежде всего, в защите. Он не бомбардир, его работа готовить атаки. У меня есть вопросы не только к нему, и другие играют не так, как я ожидал».

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