В Челнах текущая очередь по программе социальной ипотеки будет закрыта в 2020 году

(Набережные Челны, 20 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах текущая очередь, ожидающая квартиры по программе социальной ипотеки, будет закрыта в 2020 году. Об этом стало известно во время визита заместителя руководителя исполнительного директора ГЖФ при Президенте РТ Владимира Никифорова на челнинские объекты.

В очереди на квартиры по программе соципотеки стоит 2 тыс. 130 челнинцев. ГК «Домкор» в текущем году обязуется сдать 75 тыс. квадратных метров соципотечного жилья или 1 тыс. 166 квартир. Таким образом значительная часть ожидающих смогут отметить новоселье уже в этом году.

«Сейчас по строительству домов по социальной ипотеке город взял невероятный темп. Ведь обычно строили по 15 – 20 тыс. квадратных метров в год, а в 2019 году увеличили объемы в три-четыре раза. Поэтому высока вероятность того, что очередники, которые рассчитывали получить жилье в 2021-2022 годах, смогут заселиться уже в следующем году», — сообщил журналистам генеральный директор ГК «Домкор» Мунир Гайнуллов.

В планах строителей, кроме заявленных ранее домов 63/21 и 63/23, которые будут сданы в 2020 году, заложить в предстоящем строительном сезоне еще два дома — 63/16 и 63/20 на 216 и 409 квартир соответственно. Всего в 63-м комплексе при кураторстве ГЖФ РТ будет построено 17 домов на 3779 квартир.

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