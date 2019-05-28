Волейболисты «Зенита-Казани» не посещают тренажёрный зал из-за календаря Суперлиги

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Волейболисты «Зенита-Казани» не могут посещать тренажерный зал из-за плотного календаря российского чемпионата. Об этом после игры с «Динамо» рассказал старший тренер команды Алексей Вербов.

«Шероховатости в игре связаны с усталостью в том числе. Когда будут соревнования, их будет меньше. Посмотрите наш график. У нас так много игр, что нет времени даже загнать ребят в тренажерный зал, чтобы профилактику болячек сделать, не говоря уже о каком-то прогрессе и развитии. У нас за 9 дней четыре матча, потом турне с вылетами в Бразилию, Турцию, Бельгию, плюс Кубок России. Я не помню такого насыщенного графика как игрок. Мне даже жаль ребят. Нужно заботиться о них, чтобы они не получали травмы», — отметил Вербов.

Также специалист в связи с ситуацией рассказал о ротации состава: «Стараемся использовать ребят, которые находятся в квадрате. Я им сказал, что они выполняют большую роль для нашей команды. Это не всегда просто. Там тоже стоят звезды. У них нет игрового ритма абсолютно. Но нам нужно доказывать сейчас, мы через игры получаем некоторое количество розыгрышей, которые дают команде уверенности».

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