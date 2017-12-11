Тренер «Зенита-Казани»: Победили за счет характера и воли ребят

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Старший тренер волейбольного клуба «Зенит» Алексей Вербов прокомментировал домашнюю победу над московским «Динамо» со счетом 3:1.

«Очень доволен отдачей ребят. Такое количество защит и страховок, которое сегодня команда выполнила, говорит о концентрации и внимании ребят. Стоит отдать должное команде. У “Динамо” был некий карт-бланш, они готовились к этой игре и были физически готовы получше, но за счет характера и воли ребята смогли переступить через себя. Хотя было непросто. Я видел, как энергия заканчивалась, но ребята не опустили руки. Спасибо им за то, что так играют пока», — поделился специалист.

Также он отметил, что опасался за игру: «У нас был непростой перелет, непростые игры с точки зрения эмоций и результата. Команда выложилась на 200%, и сегодня были опасения, что эмоционально можем не выдержать».

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