Максим Михайлов: Рад, что «Зениту» удалось остановить лидера чемпионата

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Волейболист казанского «Зенита» Максим Михайлов поделился эмоциями после победы над «Динамо» со счетом 3:1.

«Рады, что победили. Играли с лидером чемпионата, который показывал качественный волейбол. Рады, что удалось остановить их», — рассказал Михайлов.

Волейболист прокомментировал перестройку в клубе: «Безусловно, перестройка дается тяжело. Пока рано говорить. Пять матчей — это маленький отрезок, но он показал ошибки, над которыми нужно работать. Рад, что так движется».

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