WORLDSKILLS - 2019

Артур Шипилов

20 ноября 2019, 21:50

Спорт

Капитан «Зенита-Казани»: Сегодня в матче против «Динамо» не хватило концентрации

Рекомендуем

Спорт

Капитан «Зенита-Казани»: Сегодня в матче против «Динамо» не хватило концентрации

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Александр Бутько посетовал на календарь команды.

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Капитан казанского волейбольного клуба «Зенит» Александр Бутько после матча с «Динамо» посетовал на календарь, отметив четвертую игру за шесть дней.

«Сказалась усталость в третьей партии, когда физически мы подсели, отдали инициативу “Динамо”, тяжело было с эмоциями. Заново заряжались. У нас была 4-я игра за 6 дней. Это тяжеловато. Потом выстояли. Командная игра уже лучше, но есть над чем работать», — поделился волейболист.

Также Бутько рассказал, почему не удалось завершить игру за три сета: «У “Динамо” команда помоложе, физически мощные ребята. В третьей партии подавали, довели ее до победы. Не хватило концентрации немножко, а то могли и в пять партий уйти».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Волейболисты «Зенита-Казани» не посещают тренажёрный зал из-за календаря Суперлиги

Новости дня
23:12
На Форуме юных граждан в Лаишево школьники предложили создать пожарные дружины

Поделившись на несколько групп, школьники составляли проекты по девяти основным направлениям деятельности.

23:02
Крупнейший аграрный вуз страны возглавил академик РАН
22:45
Мензелинский татарский драмтеатр с успехом представил заинцам спектакль «Кыз урлау»

Талантливая труппа из Мензелинска сорвала овации заинцев.

22:38
Волейболисты «Зенита-Казани» не посещают тренажёрный зал из-за календаря Суперлиги

С усталостью наставник команды связывает и показываемые результаты.

22:28
За неделю в пяти моногородах РТ сократилось число безработных

За неделю ситуация на рынке труда не изменилась в Менделеевске и Камских Полянах.

22:16
Тренер «Зенита-Казани»: Победили за счет характера и воли ребят

Алексей Вербов рассказал, что переживал за результат из-за графика волейболистов.

22:14
Минэкономразвития РФ принимает предложения в нацпроект по поддержке МСП до 1 декабря

Лучшие из поступивших инициатив попадут в национальный проект и будут реализованы.

22:02
Максим Михайлов: Рад, что «Зениту» удалось остановить лидера чемпионата

Волейболист казанского клуба рассказал о перестройке в команде.

21:54
В КФУ завершается программа повышения квалификации по переводу на татарский язык

По результатам прохождения итоговой аттестации участникам курса будут вручаться удостоверения о повышении квалификации.

21:50
Капитан «Зенита-Казани»: Сегодня в матче против «Динамо» не хватило концентрации

Александр Бутько посетовал на календарь команды.

21:44
УНИКС впервые в сезоне проиграл дома

За два тура до конца группового турнира казанцы имеют в своем активе пять побед при трех поражениях.

21:33
Школьники из Нижнекамска подготовят в Артеке проекты развития родного города

Генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева отметила, что в моногородах живет много талантливых детей.

21:16
Остановили лидера чемпионата: волейболисты «Зенита-Казани» победили дома

Встреча против московского «Динамо» завершилась со счетом 3:1.

21:06
Тюлячи примут финал республиканской спартакиады по военно-прикладным видам спорта

Спартакиада помогает ребятам развить качества необходимые для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

20:59
Дом с «сюрпризом»: студентка из Казани пожаловалась на арендный коттедж с клопами

Фото и видео и укусами от насекомых и самой живности студентка разместила на своей странице в соцсети.

20:55
Казань примет чемпионат Республики Татарстан по корэш

Торжественное открытие чемпионата состоится 22 ноября в 10.00.

20:44
Стоимость квадратного метра для челнинских соципотечников увеличится до 35 тыс. рублей

При этом главный партнер ГЖФ РТ в Автограде, ГК «Домкор», реализует коммерческое жилье за 55 тыс. рублей за кв. метр.

20:35
Сихронистки «Школы Покровской» проходят стажировку совместно со сборной России

Трехдневные сборы проходят на федеральной базе российской сборной в Подмосковье.

20:20
В Татарстане пройдет первый в России форум общественных центров «Волонтеры Победы»

В мероприятии примут участие более 170 активистов со всей России.

20:07
Филиал Россельхозцентра внедрил в Татарстане информационную платформу для поиска семян

«АгроСемЭксперт» позволяет получить доступ к сведениям о качестве семян сельскохозяйственных культур в круглосуточном режиме.

20:02
Новоселы из Чистополя получили ключи от новых квартир

Инвестором строительства выступил Государственный жилищный фонд при Президенте РТ.

19:56
Квартальнов о победе «Ак Барса» над «Сибирью»: 20 минут в меньшинстве – это роскошь

Матч в Новосибирске закончился со счетом 4:1 в пользу казанцев.

19:46
В Нацмузее РТ представят инновационные практики, экспозиции и мастер-классы

На конференцию «Музей – территория образования» соберутся директоры, завучи, классные руководители и учителя-предметники разных школ.

19:33
Минниханов взял под личный контроль борьбу с молодежной преступностью в Татарстане

Вопрос подростковой преступности планируется обсудить на заседании Совета безопасности РТ.

19:31
В рамках программы по соципотеке в РТ появится «Повторная ипотека»

По новым условиям в программе смогут участвовать люди, которые уже однажды получали соципотечное жилье.

События