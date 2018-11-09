Капитан «Зенита-Казани»: Сегодня в матче против «Динамо» не хватило концентрации

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Капитан казанского волейбольного клуба «Зенит» Александр Бутько после матча с «Динамо» посетовал на календарь, отметив четвертую игру за шесть дней.

«Сказалась усталость в третьей партии, когда физически мы подсели, отдали инициативу “Динамо”, тяжело было с эмоциями. Заново заряжались. У нас была 4-я игра за 6 дней. Это тяжеловато. Потом выстояли. Командная игра уже лучше, но есть над чем работать», — поделился волейболист.

Также Бутько рассказал, почему не удалось завершить игру за три сета: «У “Динамо” команда помоложе, физически мощные ребята. В третьей партии подавали, довели ее до победы. Не хватило концентрации немножко, а то могли и в пять партий уйти».

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