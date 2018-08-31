УНИКС впервые в сезоне проиграл дома

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Проиграв сегодня французскому «Нантер» со счетом 72:79, казанский УНИКС впервые в сезоне уступил дома.

Напомним, что в первом туре в Нанте казанцы вырвали победу у хозяев в самой концовке (94:92). А ко второй очной встрече в истории двух команд УНИКС подошел лидером группы С, «Нантер» занимал последнее, шестое место, не дающее путевки в следующий этап турнира.

Игру с «Нантером» УНИКС начал в таком составе: Эрик Макколлум, Алекс Тайес, Вангелис Манцарис, Евгений Колесников и Джамил Уилсон. В лазарете казанцев Андрей Кощеев, Хаукур Палссон и Костас Каймакоглу. Сразу отметим, что Уилсон наконец-то открыл свой лицевой счет в новом клубе, забив всего через 20 секунд после начала матча.

Первая четверть по праву осталась за УНИКСом. Хозяева лучше атаковали и надежнее защищались, были быстрее на подборах. 9:2 после «трехи» Колесникова. За первые 10 минут казанцы бросили в бой десять из дюжины заявленных на матч, не сыграли только оклемавшийся Андрей Кощеев и молодой Кирилл Аношин. На последней секунде четверти Джамар Смит из-за дуги установил счет первого периода, 24:13.

За первые три минуты второй четверти гости сократили отрыв до трех очков, не позволив за это время казанцам ни разу забить, 24:21. Лишь через четыре минуты попал Смит со средней дистанции. А после дальнего попадания за три минуты до большого перерыва французы впервые в матче вышли вперед, 30:31. Все логично, гости ведут игру в этой четверти, 34:38. И уверенно выигрывают эту десятиминутку, 36:42, реализовав пять трехочковых бросков. Гости в этой четверти выиграли и борьбу под щитом, счет подборов 15-19 по итогам половины матча. И главное, 10 потерь у хозяев и только 3 у гостей.

В начале третьей четверти после седьмой по счету «трехи» французы повели девять очков, 36:45. Четвертый фол в пассиве Колесникова, гости снова уходят вперед, 45:55 в середине четверти. УНИКС никак не может наладить игру в защите. Да и нападении далеко не все получается. Пятый фол у Артема Клименко за две минуты до последнего перерыва, 48:62.

Заключительную четверть УНИКС начал стиснув зубы, 57:64. Но потерь меньше не стало, 57:68. 61:69 за четыре минуты до конца, 65:75 за две. Так и не успели отыграться.

УНИКС (Казань, Россия) — «Нантер-92» (Нант, Франция) — 72:79 (24:13, 12:29, 19:22, 17:13). Самые результативные: Д.Смит (16), Макколлум (17), Тайес (10) — Мур (17), Чери (14), Баттерфилд (10), Т. Смит (10).

Таким образом за два тура до конца группового турнира казанцы имеют в своем активе пять побед при трех поражениях. В следующем туре 11 декабря УНИКС в испанской Бадалоне сыграет с «Ховентудом». В чемпионате Единой лиги ВТБ 25 ноября казанцы примут дома питерский «Зенит».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.