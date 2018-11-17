Остановили лидера чемпионата: волейболисты «Зенита-Казани» победили дома

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский волейбольный клуб «Зенит» на своей площадке обыграл московское «Динамо» со счётом 3:1.

«Динамо» для казанского клуба сейчас очень серьезный соперник — ни одного поражения с начала сезона. «Зенит» же за четыре игры победил лишь дважды. В связи с этим наставник хозяев площадки выпустил свой боевой состав: блокирующие Алексей Кононов и Артем Вольвич, доигровщика Максим Михайлов и Эрвин Нгапет, диагональный Цветан Соколов, связующий Александр Бутько и Валентин Голубев на позиции либеро.

Первая партия начиналась для казанцев хорошо, они сразу завладели преимуществом, однако расслабились при счете 22:14 и едва не упустили победу. Тем не менее, подопечные Алексея Вербова собрались и не уступили. На протяжении этого отрезка хорош был Кононов, который не раз выручал на блоке, он же принес победное очко — 25:20.

Начало второго сета было ознаменовано замечательной игрой Нгапета, у которого в этот момент получалось вообще все. Кроме подач: там не всегда все было на высшем уровне. Не самый сложный для команды вышел сет, который эйсом закончил Лоран Алекно — 25:13.

В третьей партии москвичи дали бой казанцам, выигрывая 12:16. Гости поправили прием, блок, но сильно просели в подачах. Однако если смотреть на картину объективно, «Динамо» было лучше Казани во всех компонентах, поэтому и завершили победой — 20:25.

Очень тяжелым вышел четвёртый сет для обеих команд, соперники не отпускали друг друга ни на очко. Небольшое преимущество все же было за казанцами, огромные усилия для этого прилагал опытнейший Михайлов. Итоговый счет партии — 25:19.

Следующий матч «Зенит-Казань» снова проведёт дома, на этот раз против «Динамо-ЛО» из Соснового Бора. Игра пройдёт 23 ноября в Центре волейбола.

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