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Татар-информ

20 ноября 2019, 23:02

Сельское хозяйствоЗдоровье и средаНаука и образование

Крупнейший аграрный вуз страны возглавил академик РАН

Сельское хозяйствоЗдоровье и средаНаука и образование

Крупнейший аграрный вуз страны возглавил академик РАН

Владимир Трухачев с 1999 года занимал должность ректора Ставропольского государственного аграрного университета.

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Врио ректора Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева приказом Минсельхоза России назначен академик Российской академии наук Владимир Трухачев. Об этом сообщается на сайте министерства.

Нового руководителя представил коллективу крупнейшего аграрного вуза страны заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.

Владимир Трухачев с 1999 года возглавлял Ставропольский государственный аграрный университет. Он доктор сельскохозяйственных и экономических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный работник агропромышленного комплекса России, почетный работник науки и техники Российской Федерации.

Как отметил Владимир Трухачев, 21 год назад, когда он стал ректором Ставропольского государственного аграрного университета, перед вузом стояли непростые, амбициозные задачи. Однако ректору и его коллегам за два десятилетия удалось объединить огромный трудовой коллектив, консолидировать работу преподавателей, студентов, аспирантов и магистрантов.

«Мир стоит на пороге новой технологической революции, меняются все сферы производства. Мы обязаны соответствовать веяниям модернизации. Впереди много вопросов и планов для развития сельского хозяйства. Я готов продолжить работать для роста и благополучия агропромышленного комплекса страны», – приводит слова нового руководителя РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева сайт Минсельхоза России.  

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