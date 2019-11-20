Дом с «сюрпризом»: студентка из Казани пожаловалась на арендный коттедж с клопами

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Студентка Алина из Казани пожаловалась на своей странице в соцсети на арендный коттедж, в котором ее с друзьями искусали клопы.

Со слов Алины, в конце октября она с компанией друзей решила отметить свой день рождения. Для торжества выбрали красивый сруб недалеко от Казани.

«Выбор пал на этот дом, потому что, во-первых, сам коттедж очень красивый. К тому же на сайте объявлений о нем были только положительные отзывы. Внесли предоплату, но заранее не осмотрели – ехать за город не было ни времени, ни возможности», – рассказала ИА «Татар-информ» Алина.

Еще при осмотре коттеджа девушка заметила, что дом не очень чистый и кое-где были проблемы с дверьми и кроватями. К тому же договор вызывал некоторые вопросы: четко и по пунктам была прописана ответственность арендаторов, но отсутствовали данные исполнителя. Но студенты не обратили тогда на это внимание.

«Клопов мы обнаружили утром. Вначале пожаловался друг. Сказал, что его покусали. Я не поверила. Потом подруга сказала, что ее искусали клопы. Тогда ребята поднялись наверх и стали осматривать матрасы. Итог вы видели на видео», – вспоминает Алина.



Алина попыталась поговорить с администратором коттеджа и потребовала вернуть деньги, но получила отказ. Хозяин «нехорошего дома» просто посоветовала девушке обратиться в суд и издевательски предложила 60% скидку при следующей аренде этого же дома.

«Посоветовались с юристами, нам объяснили, что договор пустой и вряд ли мы что-то докажем. К слову, за такой дом с сюрпризами мы заплатили 9,5 тыс. рублей. Но дело не в деньгах, меня больше пугает то, что в этот же коттедж приезжают семьи с детьми, которых так же могут покусать», – уточнила Алина.

Сейчас Алина надеется, что ее сообщение увидят максимальное количество людей, и при аренде коттеджей будут внимательно проверять как сам дом, так и договор, который предлагает подписать риелтор.



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