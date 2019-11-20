Сихронистки «Школы Покровской» проходят стажировку совместно со сборной России

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Воспитанницы «Школы Покровской» при казанском училище олимпийского резерва вместе с основной сборной России проходят трехдневные тренировочные сборы на федеральной базе сборной «Озеро Круглое» в Подмосковье. Тренировки проводит главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская. Вместе со спортсменами, наблюдая за тренировочным процессом, стажировку проходят и молодые тренеры Татарстана.

Участие казанских синхронисток в сборах прокоментировала корреспонденту ИА «Татар-информ» Президент Федерации синхронного плавания РТ Александра Бабичева: «Девочки находятся в одном бассейне, дышат одним воздухом с олимпийскими чемпионками, под руководством лучших тренеров мира они получают мощнейший мотивационный заряд. Конечно, уровень сборной России пока высоковат для наших синхронисток, но спорт любит наблюдательных, пытливых и умеющих думать. У кого еще учиться, как не у лучших», — подчеркнула она.

По ее словам, тренеры, прошедшие эту стажировку, по возвращении в Казань поделятся полученными знаниями со всем тренерским составом, развивающим синхронное плавание в Татарстане.

«Это было пожелание главного тренера российской сборной Татьяны Покровской, кроме спортсменов направлять на сборы и тренеров. Направлять тех, у кого глаза горят, молодых энергичных, не ропщущих, а по-хорошему амбициозных. По-другому в спорте не добьешься ниего», — уточнила Александра Бабичева.

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