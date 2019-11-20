Стоимость квадратного метра для челнинских соципотечников увеличится до 35 тыс. рублей

(Набережные Челны, 20 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Стоимость квадратного метра для челнинских ипотечников увеличится. Об этом заявил во время визита в Автоград заместитель руководителя исполнительного директора ГЖФ при Президенте РТ Владимир Никифоров.

«Придется вас огорчить, но цены на соципотечное жилье будут расти, — сказал Никифоров журналистам. — При этом они останутся на более низком уровне, чем на коммерческое».

По словам представителя ГЖФ, рост цен обусловлен увеличением стоимости ГСМ, стройматериалов, энергоресурсов, необходимостью «платить людям зарплату».

Стоимость квадратного метра в соципотечном доме в Набережных Челнах выросла с 33,5 до 35 тысяч рублей. При этом главный партнер ГЖФ РТ в Автограде, ГК «Домкор», коммерческое жилье уже сейчас реализует за 55 тыс. рублей за кв. метр.

«Для участников программы социальной ипотеки условия по-прежнему остаются привлекательными — они берут квартиры по стоимости ниже рыночной под 7% годовых на 28 лет», — отметил генеральный директор ГК «Домкор» Мунир Гайнуллов.

Также было сказано, что для тех, кто получают квартиры в домах 63/11, 63/13,63/15, цена «квадрата» останется прежней. Рост цен коснется тех домов, которые по плану сдаются в следующем году.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.