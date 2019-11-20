Филиал Россельхозцентра внедрил в Татарстане информационную платформу для поиска семян

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Сельхозпроизводители республики могут найти необходимые для посева семена через информационную платформу «АгроСемЭксперт». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

По информации профильного министерства, данная информационная система внедрена специалистами республиканского филиала Россельхозцентра. «АгроСемЭксперт» позволяет получить доступ к сведениям о качестве семян сельскохозяйственных культур в районе и республике в круглосуточном режиме, облегчить поиск нужного семенного материала и контактов продавцов, контролировать ход засыпки и проверки семенного фонда.

Кроме того, помогая анализировать данные, программа значительно облегчает сбор и обработку информации о семенах.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ, в системе имеется быстрый поиск сортов растений, включенных в «Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию». Благодаря этому можно уточнить год включения и регион допуска интересующего сорта.

«Программа "Агросемэксперт" оптимизирована для пользования со смартфонов и планшетов», – заметили в пресс-службе министерства.

Как отметили в региональном филиале ФГБУ «Россельхозцентр», данное ведомство активно внедряет инновационные технологии в растениеводстве в рамках реализации проекта «Цифровая модель Республики Татарстан».

Так, еще одна информационная система, внедренная филиалом, называется «Фитосанитарный мониторинг» (веб-сайт, мобильное приложение). Она позволяет получить информацию об обнаруженных вредных объектах на полях в цифровом виде с указанием геолокационных параметров и оперативно оповещать аграриев о фактах выявления вредителей рядом с территорией хозяйства, чтобы своевременно провести профилактические мероприятия по защите растений.

Помимо этого в программе будут доступы справочники по сорнякам, вредителям, болезням растений, «Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ», а также информация о мерах борьбы с вредными объектами на полях, сообщается на сайте филиала Россельхозцентра.

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