Квартальнов о победе «Ак Барса» над «Сибирью»: 20 минут в меньшинстве – это роскошь

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал гостевую победу над «Сибирью» (4:1), посетовав на большое количество удалений.

«20 минут в меньшинстве — это большая роскошь: опять удаления, мы, наверное, сейчас будем на 1-м месте по удалениям в лиге», — цитирует наставника клубная пресс-служба.

Квартальнов подчеркнул, что в команде обращают внимание на удаления, но это и заслуга соперника: «Говорим вроде об этом, но согласен, что соперник напрягает и вынуждает зарабатывать удаления. При этом были моменты, где мы удалялись в зоне атаки. Это наша работа, будем работать и говорить об этом».

Квартальнов признал, что во втором периоде новосибирцы играли лучше. «По игре „Сибирь“ была более заряженная, наши нападающие со 2-го периода были не в своей тарелке. Хорошо, что быстро забили и, наверное, остудили пыл „Сибири“. В зачет я занесу третий период и игру нашего вратаря», — отметил тренер казанцев.

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