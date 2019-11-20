Казань примет чемпионат Республики Татарстан по корэш

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Завтра, 21 ноября в Казани на базе Дворца единоборств «Ак Барс» стартует чемпионат Республики Татарстан по борьбе корэш, соревнования продлятся по 23 ноября включительно, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

«В соревнованиях примут участие порядка 400 спортсменов, которые представят 42 команды из городов и районов Татарстана», — говорится в сообщении.

Состязания пройдут в весовых категориях до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 85 кг, до 90 кг, до 100 кг, до 130 кг и более 130 кг.

Победители в своих весовых категориях станут участниками сборной команды Татарстана по корэш для участия в чемпионате России, который Казань примет в декабре.

Торжественное открытие чемпионата запланировано на 22 ноября в 10.00.

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