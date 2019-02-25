Минниханов взял под личный контроль борьбу с молодежной преступностью в Татарстане

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил подготовить расширенное совещание для обсуждения вопросов, связанных с молодежной преступностью в Татарстане. Возможной площадкой для обсуждения станет Совбез РТ. Об этом сообщила ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Сегодня в Доме Правительства РТ состоялось совещание с участием Президента Татарстана и правоохранительных органов. Были рассмотрены вопросы организованной преступности и, в частности, преступности несовершеннолетних. Ситуация находится под контролем. Президент видит обеспокоенность граждан, поэтому поручил организовать расширенное совещание на эту тему с привлечением самого широкого круга заинтересованных сторон. Ожидается, что это будет формат Совета безопасности РТ», – сказала Галимова.

«Этот вопрос находится у Рустама Нургалиевича на личном контроле», – подчеркнула собеседница агентства.

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