В КФУ завершается программа повышения квалификации по переводу на татарский язык

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). С 18 по 21 ноября на площадке Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ проходит программа повышения квалификации «Перевод на татарский язык муниципальных нормативных правовых актов». Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РТ.

Отмечается, что программа курса реализуется впервые и разработана для сотрудников органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Татарстана. Прохождение курса предполагает освоение теоретического и практического блоков.

По результатам прохождения итоговой аттестации участникам курса будут вручаться удостоверения о повышении квалификации.

«Работа по переводу на татарский язык нормативных правовых актов государственных и муниципальных органов власти ведется в рамках исполнения законодательства о государственных языках Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

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