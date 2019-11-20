(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). К Банку ЗЕНИТ присоединились АБ «Девон-Кредит» и ПАО «Липецккомбанк», сообщается на сайте банка ЗЕНИТ.

«С 15 ноября банки работают под единым брендом „Банк ЗЕНИТ“», — говорится в сообщении.

Объединенная база финансовых организаций составляет более 450 тыс. физических лиц и 27 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.

Отмечается, что в настоящее время все офисы и онлайн-системы работают стабильно. На прежних условиях клиентам доступны продукты и услуги, которые были оформлены ранее в трех банках. Перезаключать действующие договоры не нужно.

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