В рамках программы по соципотеке в РТ появится «Повторная ипотека»

(Набережные Челны, 20 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Программа по социальной ипотеке в ближайшее время существенно изменится за счет расширения списка граждан, которые смогут ею воспользоваться, сообщил заместитель руководителя исполнительного директора ГЖФ при Президенте РТ Владимир Никифоров во время своего визита на челнинские объекты.

По его словам, программа социальной ипотеки в том виде, в котором она существует сейчас, уже себя исчерпала. Она не в состоянии охватить все категории нуждающихся в качественном, доступном жилье. Поэтому возникла необходимость в разработке новой программы и даже нескольких программ. Одна из них будет называться «Молодая семья». Есть также необходимость в появлении программы «Повторная ипотека».

«Представьте себе ситуацию: молодая семья приобрела по программе соципотеки однокомнатную квартиру. У них родились дети. И теперь они нуждаются в улучшении жилищных условий. Но по существующим условиям они не могут больше заявляться на покупку жилья по программе социальной ипотеки, а средств приобрести квартиру по коммерческим расценкам у них нет. Вот для таких граждан и будет предназначена „Повторная ипотека“», — заявил Никифоров.

По словам представителя ГЖФ, существует еще несколько категорий граждан, которые нуждаются в доступном жилье. Так, например, к ним относятся ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, многодетные семьи и другие. Для строительства домов по новым условиях в Набережных Челнах уже резервируются земли. Под них будут отведены площади в поселке Сидоровка.

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