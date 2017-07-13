WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

20 ноября 2019, 19:31

Экономика и финансы

В рамках программы по соципотеке в РТ появится «Повторная ипотека»

Рекомендуем

Экономика и финансы

В рамках программы по соципотеке в РТ появится «Повторная ипотека»

Фото: архив

По новым условиям в программе смогут участвовать люди, которые уже однажды получали соципотечное жилье.

(Набережные Челны, 20 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Программа по социальной ипотеке в ближайшее время существенно изменится за счет расширения списка граждан, которые смогут ею воспользоваться, сообщил заместитель руководителя исполнительного директора ГЖФ при Президенте РТ Владимир Никифоров во время своего визита на челнинские объекты.

По его словам, программа социальной ипотеки в том виде, в котором она существует сейчас, уже себя исчерпала. Она не в состоянии охватить все категории нуждающихся в качественном, доступном жилье. Поэтому возникла необходимость в разработке новой программы и даже нескольких программ. Одна из них будет называться «Молодая семья». Есть также необходимость в появлении программы «Повторная ипотека».

«Представьте себе ситуацию: молодая семья приобрела по программе соципотеки однокомнатную квартиру. У них родились дети. И теперь они нуждаются в улучшении жилищных условий. Но по существующим условиям они не могут больше заявляться на покупку жилья по программе социальной ипотеки, а средств приобрести квартиру по коммерческим расценкам у них нет. Вот для таких граждан и будет предназначена „Повторная ипотека“», — заявил Никифоров.

По словам представителя ГЖФ, существует еще несколько категорий граждан, которые нуждаются в доступном жилье. Так, например, к ним относятся ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, многодетные семьи и другие. Для строительства домов по новым условиях в Набережных Челнах уже резервируются земли. Под них будут отведены площади в поселке Сидоровка.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Набережных Челнах в декабре заселят соципотечный дом в 63-м комплексе
Новости дня
20:07
Филиал Россельхозцентра внедрил в Татарстане информационную платформу для поиска семян

«АгроСемЭксперт» позволяет получить доступ к сведениям о качестве семян сельскохозяйственных культур в круглосуточном режиме.

20:01
Новоселы из Чистополя получили ключи от новых квартир

Инвестором строительства выступил Государственный жилищный фонд при Президенте РТ.

19:56
Квартальнов о победе «Ак Барса» над «Сибирью»: 20 минут в меньшинстве – это роскошь

Матч в Новосибирске закончился со счетом 4:1 в пользу казанцев.

19:46
В Нацмузее РТ представят инновационные практики, экспозиции и мастер-классы

На конференцию «Музей – территория образования» соберутся директоры, завучи, классные руководители и учителя-предметники разных школ.

19:33
Минниханов взял под личный контроль борьбу с молодежной преступностью в Татарстане

Вопрос подростковой преступности планируется обсудить на заседании Совета безопасности РТ.

19:31
В рамках программы по соципотеке в РТ появится «Повторная ипотека»

По новым условиям в программе смогут участвовать люди, которые уже однажды получали соципотечное жилье.

19:20
К Банку ЗЕНИТ присоединились АБ «Девон-Кредит» и ПАО «Липецккомбанк»

Объединенная база финансовых организаций составляет более 450 тыс. физических лиц и 27 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.

19:11
В Набережных Челнах в декабре заселят соципотечный дом в 63-м комплексе

Всего в текущем году инвестиционная программа Госжилфонда при Президенте РТ предполагает строительство в республике 165 домов.

18:50
Из аэропорта «Бегишево» в 2020 году откроется субсидируемый рейс в Новосибирск

Авиакомпания предложит пассажирам авиаперелет по сниженной стоимости.

18:41
На челнинку, усадившую маленького сына за руль авто, возбудили еще одно уголовное дело

Ранее Агину Алтынбаеву оштрафовали на 35 тыс. рублей за грубые нарушения ПДД.

18:29
В галерее «Хазинэ» откроется выставка «Харис Якупов. Человек – эпоха»

В экспозиции будут представлены картины из собрания Государственного музея изобразительных искусств РТ и частных коллекций.

18:19
Шайба Даниса Зарипова принесла ему 600-е результативное очко в рядах «Ак Барса»

«Ак Барс» взял реванш у «Сибири» после перерыва в чемпионате КХЛ.

18:13
Вратарь «Ак Барса» является одним из лидеров в голосовании «Матча Звезд КХЛ»

Тимур Билялов пока третий в рейтинге.

18:02
Жители трех поселков Казани останутся без света 21 ноября

Электричество отключат в Борисково, Константиновке и Чебаксе.

17:59
Жители Татарстана смогут стать участниками Всероссийского юридического диктанта

Протестировать правовую грамотность можно будет в декабре.

17:57
Помощь спасателей потребовалась упавшему в погреб пожилому жителю Казани

Находящегося без сознания 83-летнего мужчину подняли наверх и передали медикам скорой помощи.

17:45
В Казани жильцы пожаловались в прокуратуру на построенный во дворе дома офис

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием, чтобы коммерсант демонтировал незаконную постройку.

17:36
КФУ вошел в топ-100 лучших вузов мира по направлениям «Физика» и «Науки о жизни»

По направлению «Науки о медицине и здоровье» в рейтинг попали восемь российских университетов, в том числе Казанский федеральный.

17:23
Медсправка для получения водительских прав подорожает в Татарстане в январе 2020 года

Приказ Министерства здравоохранения РФ об усложнении процедуры медосвидетельствования вступит в силу с 22 ноября 2019 года.

17:20
Строительство части трассы Москва — Казань начнется в следующем году

Трасса М12 является частью коридора «Европа — Западный Китай».

17:11
«Хотят красивую бумажку»: электронные сертификаты на маткапитал непопулярны в РТ

В текущем году в республике выдано около 15 тысяч государственных сертификатов на материнский капитал.

17:02
Президент России призвал увеличить реальные доходы населения
16:46
Сотрудники ОПФР по РТ рассказали, как самозанятым заработать на пенсию

Регистрация самозанятых в налоговой службе не обязывает их проходить регистрацию в Пенсионном фонде.

16:34
Учителя Татарстана попросили запретить продажу снюса в стране

Педагоги жалуются на то, что дети употребляют опасные никотиновые смеси.

16:31
Камский моторный завод признал ошибкой использование голой женщины в рекламе

Рекламу обязали убрать, а дело передали на административное производство.

События