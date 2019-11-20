В Набережных Челнах в декабре заселят соципотечный дом в 63-м комплексе

(Набережные Челны, 20 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах готовится к заселению соципотечный дом в 63-м комплексе. Об этом стало известно во время визита заместителя руководителя исполнительного директора ГЖФ при Президенте РТ Владимира Никифорова на челнинские объекты, строящиеся по программе социальной ипотеки.

Строители намерены сдать 357-квартирный дом 63/12 уже в декабре. Также на завершающей стадии находится возведение дома 63/01, в котором свои квартиры получат 257 семей.

Что касается планов на 2020 год, то участники программ отпразднуют новоселье в домах 63/21 и 63/23, где получат 414 и 180 квартир соответственно.

«Все квартиры полностью готовы для проживания, — отмечает генеральный директор холдинга „Домкор“ Мунир Гайнуллов — Квартиры оборудованы сантехникой, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, газа, электричества, регуляторами тепла».

«Для обеспечения жилых домов инженерными сетями Госжилфонд за счет собственных средств ведет строительство коммуникаций. Это помогает сдерживать рост стоимости квадратного метра жилья», — подчеркнул Никифоров.

Всего в текущем году инвестиционная программа Госжилфонда при Президенте РТ предполагает строительство в республике 165 домов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.