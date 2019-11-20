Новоселы из Чистополя получили ключи от новых квартир

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Сегодня, 20 ноября, новоселами в Чистополе стали 30 человек. Жильцы заселились в новую пятиэтажку, расположенную по улице Полющенкова, дом 28/1. Об этом сообщает «Чистополь-информ».



Дом построен по программе социальной ипотеки, для обеспечения детей сирот; часть квартир будет сдаваться в аренду по договору социального найма.



Глава исполкома Эдуард Хасанов вручил ключи торжественной обстановке. Он пожелал, чтобы жизнь в стенах новой квартиры была спокойной и комфортной.

В доме 150 квартир, общая площадь которых составляет 6 тыс. квадратных метров. Инвестором строительства выступил Государственный жилищный фонд при Президенте РТ.



Замруководителя исполкома по инфраструктурному развитию Павел Емельянов отметил, что качество работ в доме хорошее. Жильцы получают квартиру с чистовой отделкой, осветительными приборами. По мере заключения договоров с управляющей компанией остальные жильцы также получат ключи от нового жилья.



«Если вдруг у жильцов возникнут жалобы, то мы обязательно будем решать их», – пообещал Павел Емельянов.

Андрей Галочкин ждал получение квартиры около трех лет. Молодой человек стал счастливым обладателем долгожданных квадратных метров благодаря программе по поддержке детей-сирот. Раньше собственного жилья не было, приходилось снимать квартиру.



«О том, что получу квартиру, узнал, когда позвонили и пригласили на вручение ключей. Уже заказал мебель, буду потихоньку обустраиваться. Буду продолжать работать. Теперь с собственной крышей над головой можно подумать о женитьбе», – поделился планами молодой человек.



На сегодняшний день готовится к сдаче в эксплуатацию еще один дом в Чистополе.

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