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Татар-информ

20 ноября 2019, 18:19

Спорт

«Ак Барс» взял реванш у «Сибири» после перерыва в чемпионате КХЛ

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Спорт

«Ак Барс» взял реванш у «Сибири» после перерыва в чемпионате КХЛ

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Шайба Даниса Зарипова принесла ему 600-е результативное очко в рядах «Ак Барса».

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В первом после ноябрьского перерыва в чемпионате КХЛ матче казанский «Ак Барс» сегодня обыграл в Новосибирске «Сибирь» со счетом 4:1. Шайба капитана гостей Даниса Зарипова принесла ему 600-е результативное очко в рядах «Ак Барса». Таким образом, казанцы взяли реванш у сибиряков за гостевое поражение 23 сентября, а Кирилл Петров сделал дубль.

Любопытно было посмотреть на казанцев в Новосибирске, не игравших с 14 ноября, выигравших шесть из семи последних матчей. «Сибирь», напротив, вышла сегодня на родной лед после четырех поражений подряд.

В четвертом матче подряд место в воротах казанцев занял Тимур Билялов, признанный лучшим голкипером лиги прошлой недели, рекордсмен КХЛ по сыгранному без пропущенных шайб времени.

Соскучившись по хоккею, соперники просто бегом начали игру. Отыграли всего 123 секунды, и шайба попала в ворота «Сибири». Это наш канадец Мэтт Фрэттин оперативно сыграл на добивании, 0:1. Озадаченные таким началом матча, сибиряки довольно быстро выровняли игру, вынудив попотеть Билялова. А затем дело дошло и до драк, игра закипела. Чуть больше времени в атаках проводили новосибирцы, поскольку в конце периода им довелось дважды подряд играть в меньшинстве. Но Билялов и его партнеры защищались самоотверженно и безошибочно. Так «Ак Барс» выиграл первый период.

И второй период прошел в обоюдоострой, наступательной игре. Теперь уже «Ак Барс» получил шанс забить в большинстве, но не получилось. К середине периода хозяева буквально заперли казанцев в их зоне, вынудив гостей вновь нарушить правила. Отбились «барсы», а когда уже сибиряки очутились в меньшинстве, гости своим шансом воспользовались. Кирилл Петров после идеальной передачи Джастина Азеведо не промахнулся из выгодной позиции, отправив шайбу в дальнюю девятку, 0:2. Вот только удаляться меньше казанцы не перестали, вынуждая Билялова раз за разом демонстрировать свое мастерство. Именно за счет частой игры в большинстве, хозяева доминировали во втором периоде. И последние две минуту периода гости были вынуждены провести в меньшинстве. Причем последние 13 секунд пятеро новосибирцев играли против троих казанцев. Спасибо Билялову, творившему чудеса в своих воротах.

Но и Билялов ничего не смог поделать, когда в самом начале третьего периода Егор Миловзоров просто «расстрелял» в упор ворота гостей, 1:2. А гости снова оказались в меньшинстве. Заброшенная шайба чрезвычайно воодушевила «Сибирь». А забил «Ак Барс» — Зарипов с ходу вогнал шайбу в ворота с нулевого угла, спасибо Дмитрию Юдину за передачу и капитану гостей за 600-й результативный балл в рядах казанцев. И все вопросы о победителе снял Петров, добивший шайбу в сетку в большинстве, 1:4. Замена вратаря в «Сибири». Но это уже ничего не изменило, пятое подряд поражение новосибирцев. «Ак Барс» победил, упрочив свое лидерство в Восточной конференции КХЛ.

«Сибирь» (Новосибирск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2). Шайбы забросили: Миловзоров (41) — Фрэттин (3), Петров (34, 53), Зарипов (48). Штраф: 16-22.

«Ак Барс»: Билялов. Яруллин — Викстранд, Азеведо — Кормье — Петров; Педан — Хенкель, Галиев — Тихонов — Зарипов; Рукавишников — Юдин, Фрэттин — Основин — Кара; Журавлёв, Лукоянов — Глухов — Фисенко; А.Галимов.

После 28 матчей в активе казанцев стало 45 очков, первое место на Востоке. В следующем туре 22 ноября «Ак Барс» в Нур-Султане сыграет с «Барысом».

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