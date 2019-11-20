Помощь спасателей потребовалась упавшему в погреб пожилому жителю Казани

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Помощь спасателей потребовалась 83-летнему жителю Казани, который упал в погреб и потерял сознание. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня в 15.13 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что во дворе дома на улице Спортивная с высоты трех метров в погреб упал 83-летний мужчина. Пожилой мужчина лежит на полу без сознания.

Прибывшие по вызову спасатели спустились вниз по лестнице и с помощью спецснаряжения подняли пострадавшего пенсионера наверх, после чего передали медикам скорой помощи.



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