В Казани жильцы пожаловались в прокуратуру на построенный во дворе дома офис

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). В Казани жильцы пожаловались в прокуратуру на построенное во дворе дома офисное здание, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В надзорное ведомство обратились жильцы дома № 82 по улице Зорге и рассказали, что во дворе коммерсант построил офисное здание и даже незаконно подключил его к коммуникациям.

Было установлено, что коммерческое здание было возведено бизнесменом без согласия собственников жилья и без оформления технической документации. Кроме того, предприниматель даже собирался сдавать помещения в аренду.

После проверки прокуратура обратилась в суд о признании действий предпринимателя незаконными и с требованием демонтировать помещение. Кроме того, в отношении коммерсанта возбуждено дело об административном правонарушении.

На данный момент здание отключено от всех коммуникаций. Устранение других нарушений находится на контроле прокуратуры.



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