За неделю число безработных в РТ сократилось до более чем 10,5 тыс. человек

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). На сегодняшний день в службах занятости населения Татарстана в качестве безработных зарегистрировано 10615 жителей, что на 287 человек меньше, чем неделей ранее. Об этом информирует пресс-служба Минтруда РТ.

«Работодатели предоставили в службы занятости населения сведения о 43279 вакансиях. За отчетную неделю они предложили 2776 вакантных рабочих мест», — сказано в сообщении.

За минувшие семь дней в регионе были признаны безработными 437 татарстанцев. 416 из них ранее имели официальное место работы. 34 человека приобрели статус безработных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников.

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