За неделю в пяти моногородах РТ сократилось число безработных

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Сразу в пяти моногородах Татарстана за минувшую неделю сократилось число безработных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«В Набережных Челнах насчитываются 1128 официально зарегистрированных безработных граждан, что на 38 человек меньше, чем на прошлую отчетную дату. Также на этой неделе уменьшилось число безработных в Елабуге, Зеленодольске, Нижнекамске и Чистополе», — сказано в сообщении.

Всего на учете в этих моногородах в качестве безработных числятся 3118 человек. Ситуация на рынке труда не изменилась за прошедшую неделю в Менделеевске и Камских Полянах, где в общей сложности насчитывается 356 человек, которые официально не трудоустроены и зарегистрированы в службах занятости.

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