На Форуме юных граждан в Лаишево школьники предложили создать пожарные дружины

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). В городе Лаишево состоялся Форум юных граждан Татарстана. На заседание пригласили школьников – участников детских общественных организаций со всего района. Об этом пишет «Камская новь».

Событие состоялось при участии членов Российского движения школьников, Юнармии, «Волонтеров Победы» и других организаций, объединяющих молодых и активных ребят, а также их учителей. В пленарном заседании также приняли участие руководитель Управления образования Лаишевского района Лия Хусаинова и начальник Отдела по делам молодежи, спорту и туризму Александр Портнов.

Форум сопровождался мастер-классами по развитию личностных качеств участников, в том числе интенсивами по социальному проектированию, командообразованию, ораторскому искусству. Были затронуты отдельные темы, касающиеся воспитания подрастающего поколения.

Поделившись на несколько групп, школьники составляли проекты по девяти основным направлениям деятельности. Лучшие идеи и проекты представили на пленарном заседании форума и внесли в резолюцию.

Дети предложили создать в школах добровольные пожарные дружины, привлечь как можно больше молодежи в спортивные секции, продвигать идеи раздельного сбора мусора.



Лия Хусаинова отметила, что руководство района обязательно «услышит» проекты детей, и претворять их в жизнь нужно совместными усилиями.

В конце пленарного заседания резолюцию поддержали единогласно. Самым активным и успешным членам общественных организаций и педагогам вручили заслуженные награды.

Организатором форума выступил Совет детских организаций РТ (СДО РТ) при поддержке Министерства образования и науки РТ.

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